В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались

1 Май 2020 2020-05-01T15:23:33+03:00

Тяжелее всего переносят вирус маленькие дети, подростки чаще всего не испытывают серьезных симптомов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Минздраве сообщили о смерти двух детей от коронавируса.

Болезнь у детей реже, чем у взрослых, вызывает осложнения. Однако, это не значит, что они не могут заразиться или не могут попасть в реанимацию.

- В тяжелом состоянии находятся 11 детей,- уточнили в ведомстве.

Число маленьких пациентов с коронавирусом продолжает увеличиваться. Основной путь заражения сейчас - внутрисемейный. Человек, который не соблюдал режим самоизоляции и подхватил вирус, приносит болезнь домой и способен заразить своих близких.

Тяжелее всего справиться с вирусом совсем маленьким детям до 2 лет. Ребята постарше в большинстве случаев переносят инфекцию легче, но и тут есть исключения.

В ведомстве не уточняют, были ли у погибших детей сопутствующие заболевания.

В Роспотребнадзоре не исключают ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса после 11 мая. Если случаи заболевания продолжат расти, значит россияне игнорируют блокировку. Майские праздники могут стать решающими - либо мы выйдем на снижение, либо произойдет новый скачок.

ИСТОЧНИК KP.RU