В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались
В Минздраве сообщили о смерти двух детей от коронавируса.
Болезнь у детей реже, чем у взрослых, вызывает осложнения. Однако, это не значит, что они не могут заразиться или не могут попасть в реанимацию.
- В тяжелом состоянии находятся 11 детей,- уточнили в ведомстве.
Число маленьких пациентов с коронавирусом продолжает увеличиваться. Основной путь заражения сейчас - внутрисемейный. Человек, который не соблюдал режим самоизоляции и подхватил вирус, приносит болезнь домой и способен заразить своих близких.
Тяжелее всего справиться с вирусом совсем маленьким детям до 2 лет. Ребята постарше в большинстве случаев переносят инфекцию легче, но и тут есть исключения.
В ведомстве не уточняют, были ли у погибших детей сопутствующие заболевания.
В Роспотребнадзоре не исключают ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса после 11 мая. Если случаи заболевания продолжат расти, значит россияне игнорируют блокировку. Майские праздники могут стать решающими - либо мы выйдем на снижение, либо произойдет новый скачок.
ИСТОЧНИК KP.RU