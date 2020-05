Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

За время карантина возросло число просмотров у клипа группы Little Big "Go Bananas". И хотя там нет ничего про коронавирус, а эта тема весной 2020-го стала самой востребованной из-за пандемии, пользователи рекордное количество раз просмотрели клип - больше 100 миллионов раз. В Сеть ролик выложили около пяти месяцев назад.

Это уже четвертое видео коллектива, которое преодолевает эту планку по просмотрам.

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.

А вот клип на песню "Uno", с которой группа должна была выступать на Евровидении, просмотрели не больше 6 миллионов раз. Хотя за первые часы после публикации, это был один из самых популярных клипов YouTube. На музыкальный конкурс в 2020 году Little Big не попали, потому что Евровидение отменили из-за коронавируса, но именно россиянам букмекеры пророчили победу.

LITTLE BIG - GO BANANAS (Official Music Video).