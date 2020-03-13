Клип Little Big на песню Uno бьет все рекорды просмотров

Еще вчера мы не знали, с какой песней Little Big отправятся на песенный конкурс в Роттердаме. А уже сегодня клип на композицию Uno, приговоренной к «Евровидению-2020», насобирал больше двух с половиной миллионов просмотров в Youtube.

Композицию презентовали 12 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант». В клипе музыканты отплясывают под испанские мотивы весьма заразительный твист, а в это время слева от них зажигательно танцует харизматичный центнер энергии в голубом трико.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

По степени самоиронии, уровню стеба, эстетике и музыке Uno идеально вписывается в контекст «Евровидения», поэтому неудивительно, что клип вышел на первое место в трендах Youtube. Только на официальном канале конкурса его посмотрели без малого 2,5 миллиона раз (хотя на этот момент уже наверняка больше).

И это за 12 часов! То ли еще будет.

Группа Little Big выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020» в Роттердаме 12 мая. Музыканты представят композицию Uno собственного сочинения. В расширенном составе команды споет и Юрий Музыченко, солист группы The Hatters.

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