Эксперты предупредили, что коронавирус не остановит домушников на майские праздники

4 Май 2020 2020-05-04T13:44:13+03:00

Традиционно в это время происходит всплеск квартирных краж

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Майские праздники традиционно считаются горячим временем для людей, нечистых на руку. По статистике, пока россияне занимаются дачами и проводят время в парках, совершается треть всех квартирных краж.

В этом году режим самоизоляции внес свои коррективы и большинство россиян остались дома. Но несмотря на общий благоприятный криминологический прогноз, эксперты полагают, что всплеска разбоев и краж избежать не удастся.

- Жители все равно уедут на дачи, а квартиры останутся без присмотра. Считается, что до 60–80% своей годовой «выручки» криминалитет делает во время новогодних каникул, остальное — в течение года. Майские праздники традиционное время для воров, - комментирует «Известиям» руководитель пермской охранной компании «Цербер», руководитель Консорциума предприятий безопасности «Федеральный центр охраны» Андрей Козеев.

Многие воры будут использовать в качестве прикрытия версию, что они курьеры из доставки.

- Серьезных воров интересуют квартиры из элитных многоэтажек. За хозяевами устанавливается слежка, изучаются их привычки. Квартиры на первых этажах тоже являются лакомым кусочком,- говорит сотрудник одного из подразделений уголовного розыска по раскрытию краж.

По словам сотрудника МВД, сегодня опасность может исходить от мигрантов, оставшихся без работы. Часто у них есть свои наводчики из числа земляков, которые трудятся в сфере ЖКХ.

Аналитики фирмы «Delta Системы безопасности» опросили своих клиентов из шести федеральных округов и узнали, как они относятся к вопросу охраны жилища.

81% ожидают всплеска преступности из-за кризиса,

79% регулярно задумываются, что их жилище могут ограбить,

5% признаются, что вопрос краж для них настоящая фобия,

16% не думают об этом.

Примечательно, что женщины, по данным исследования, чаще боятся оставаться дома одни — 21% опрошенных против 5% в мужской аудитории.

ИСТОЧНИК KP.RU