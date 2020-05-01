Большинство россиян планируют провести майские праздники в самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T12:14:46+03:00

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Большинство жителей России решили провести грядущие майские праздники, соблюдая режим самоизоляции в связи с эпидемиологической ситуацией. Такой результат показал опрос сайта стопкоронавирус.рф.

Эксперты опросили свыше 125,6 тысячи россиян, которые отдыхают с 1 по 5 мая, в мессенджерах и попросили у них выбрать один из вариантов проведения праздников: дом, дача с семьей, шашлыки с близкими или совместные посиделки с друзьями и соседями.

Большинство опрошенных жителей государства ответили, что планируют самоизолироваться и отмечать праздник дома (57-63%). От 26 до 38 процентов россиян планируют уехать на дачу с семьей, от 4 до 7 процентов – устроить пикник и пожарить шашлыки с друзьями. Самая маленькая часть опрошенных заявила, что позовут гостей и будут отмечать майские праздники как обычно (1-4%).

Напомним, ранее от нарушения режима самоизоляции в период майских праздников предостерегли специалисты Роспотребнадзора. По их мнению, массовые гуляния народа в выходные значительно повысит риск распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сайт kp.ru рассказал, как оформить пропуск в Подмосковье для поездки на дачу в период самоизоляции и можно ли уезжать за город на майские праздники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU