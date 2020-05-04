Северный флот проследит за движением кораблей НАТО в Баренцевом море
Российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы сил объединенных военно-морских сил стран НАТО.
Как сообщается в Национальном центре управления обороной России, к российским северным границам приблизилась группа кораблей стран НАТО в составе три эсминца ВМС США, cреди них «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один фрегат «Кент» ВМС Великобритании.
Утоняется, что группа кораблей стран НАТО зашла в Баренцево море утром в понедельник, 4 мая.
Напомним, 1 мая прошлого года в акваторию Балтийского моря вошла Первая постоянная противоминная группировка НАТО в составе семи боевых кораблей. Речь идет о минных тральщиках из Британии, Германии, Бельгии и Норвегии, двух голландских судах, а также датском многоцелевом фрегате с управляемым ракетным оружием Thetis
ИСТОЧНИК KP.RU