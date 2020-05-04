Северный флот проследит за движением кораблей НАТО в Баренцевом море

4 Май 2020 2020-05-04T16:14:26+03:00

В составе три эсминца «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один фрегат Великобритании

Изменить размер текста: A A

Российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы сил объединенных военно-морских сил стран НАТО.

Как сообщается в Национальном центре управления обороной России, к российским северным границам приблизилась группа кораблей стран НАТО в составе три эсминца ВМС США, cреди них «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один фрегат «Кент» ВМС Великобритании.

Утоняется, что группа кораблей стран НАТО зашла в Баренцево море утром в понедельник, 4 мая.

Напомним, 1 мая прошлого года в акваторию Балтийского моря вошла Первая постоянная противоминная группировка НАТО в составе семи боевых кораблей. Речь идет о минных тральщиках из Британии, Германии, Бельгии и Норвегии, двух голландских судах, а также датском многоцелевом фрегате с управляемым ракетным оружием Thetis

ИСТОЧНИК KP.RU