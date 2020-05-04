2020-05-04T17:57:29+03:00
Общество

В российском монастыре умерли два клирика

Накануне стало известно о смерти митрополит Иона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В российском монастыре за полторы недели умерли два протоиереяВ российском монастыре за полторы недели умерли два протоиереяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Покровском Хотьковом женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) с разницей меньше чем за две недели умерли два протоиерея: Владимира Вериги и Евгения Корчукова.

Полторы недели назад, 24 апреля, из-за тяжелого воспаления легких умер 70-летний протоирей Верига. Через несколько дней, 3 мая, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 66-летний Корчуков.

В этот же день, 3 мая, в результате осложнений от коронавирусной инфекции в возрасте 54-х лет умер клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов.

Ранее, в понедельник, 4 мая, стало известно о смерти почетного настоятеля столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита Иона (Юрия Карпухина). Причиной смерти стала вызванная коронавирусной инфекцией пневмонии. В апреле от коронавируса также умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 54 года. Вирус вызвал у него двухстороннюю пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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