В российском монастыре умерли два клирика
В Покровском Хотьковом женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) с разницей меньше чем за две недели умерли два протоиерея: Владимира Вериги и Евгения Корчукова.
Полторы недели назад, 24 апреля, из-за тяжелого воспаления легких умер 70-летний протоирей Верига. Через несколько дней, 3 мая, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 66-летний Корчуков.
В этот же день, 3 мая, в результате осложнений от коронавирусной инфекции в возрасте 54-х лет умер клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов.
Ранее, в понедельник, 4 мая, стало известно о смерти почетного настоятеля столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита Иона (Юрия Карпухина). Причиной смерти стала вызванная коронавирусной инфекцией пневмонии. В апреле от коронавируса также умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 54 года. Вирус вызвал у него двухстороннюю пневмонию.
ИСТОЧНИК KP.RU