В Турции объявили об ослаблении ограничительных мер

4 Май 2020 2020-05-04T20:38:19+03:00

С 11 мая в стране начнут работать торговые центры, парикмахерские и салоны красоты

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Через неделю в Турции ослабят некоторые ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что в понедельник, 11 мая, в стране начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. Уже в воскресенье, 10 мая, на прогулку в период с 11:00 до 15:00 смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет. 13 мая, в то же время на улицу смогут выходить и дети в возрасте до 14 лет.

Также будет снят снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Айдына, Антальи, Малатьи, Муглы, Мерсина, Хатая и Эрзурума.

По последним данным в Турции зарегистрировано 126 045 случаев заражения коронавирусом. Погибло 3 397 человек, выздоровели уже 63 151.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьера Чехии Карела Гавличека сообщил о возобновлении в стране международного, железнодорожного и автобусного сообщения с 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU