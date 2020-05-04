2020-05-04T18:37:39+03:00
В мире

В Чехии отменят запрет на индивидуальные международные поездки с 11 мая

Ранее власти страны отменили запрет на выезд из страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Чехии отменят запрет на индивидуальные международные поездки с 11 маяВ Чехии отменят запрет на индивидуальные международные поездки с 11 маяФото: REUTERS
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Правительство Чехии отменяет запрет на индивидуальные международные поездки с 11 мая.

Напомним, 12 марта премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 3 дня в связи с распространением коронавируса нового типа. С 24 апреля власти Чехии отменили запрет на выезд из страны, а с 27 апреля в республике снова заработали магазины площадью до 2 500 квадратных метров, автошколы и вузы.

Главным условием такого послабления мер министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал то, что в общественных местах жители не должны собираться в группы более десяти человек и при этом все должны быть в масках. Ранее разрешалось собираться вне дома только двум гражданам.

Отметим, что ранее президент Чехии Земан заявил, что ЕС должен закрыть границы по меньшей мере еще на год. Незадолго до этого чешский замминистра здравоохранения Роман Прымула предложил держать границы закрытыми в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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