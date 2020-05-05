Названо одно из лучших средств против коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал одно из лучших средств против коронавируса.
По его словам, помочь может стандартное соблюдение правил гигиены, а именно мытье рук с мыло. Оно является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения covid-19. Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге в Женеве.
- Мытье рук на данный момент остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от инфекции и многих других заболеваний, - сказал он, напомнив, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук.
Напомним, что в настоящее время эффективной вакцины или иного лекарства от коронавирусной инфекции не создано, однако разработки активно идут практически во всех странах.
По последним данным, число заболевших covid-19 уже превысило отметку в 3,4 миллиона человек, их них 250 тысяч - умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU