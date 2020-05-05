2020-05-05T02:46:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Названо одно из лучших средств против коронавируса

Глава ВОЗ рассказал, как можно сохранить свое здоровье
Юлия КЕКОВА
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Названо одно из лучших средств против коронавирусаНазвано одно из лучших средств против коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал одно из лучших средств против коронавируса.

По его словам, помочь может стандартное соблюдение правил гигиены, а именно мытье рук с мыло. Оно является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения covid-19. Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге в Женеве.

- Мытье рук на данный момент остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от инфекции и многих других заболеваний, - сказал он, напомнив, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук.

Напомним, что в настоящее время эффективной вакцины или иного лекарства от коронавирусной инфекции не создано, однако разработки активно идут практически во всех странах.

По последним данным, число заболевших covid-19 уже превысило отметку в 3,4 миллиона человек, их них 250 тысяч - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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