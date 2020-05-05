2020-05-05T00:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликованы данные по числу умерших от коронавируса в мире на 5 мая

5 мая 2020 стало известно новое число умерших от коронавируса в мире
Юлия КЕКОВА
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Новые данные о коронавирусеНовые данные о коронавирусеФото: REUTERS
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Жертвами коронавируса нового типа в мире с начала пандемии по состоянию на 5 мая 2020 года стали более 250 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса.

Большая часть летальных случаев приходится на США, Испанию и Италию. В России на чуть более чем 145 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией людей приходится 1 356 смертей. Отмечается, что многие из скончавшихся имели сопутствующие заболевания.

Ранее сайт kp.кг писал, что ученые из университета Хопкинса опубликовали данные по числу заразившихся коронавирусом в мире. Так, по данным исследователей, по состоянию на 4 мая, количество инфицированных covid-19 превысило отметку в 3,5 миллиона человек.

Напомним, из-за активного распространения болезни среди населения планеты многие страны приняли решение закрыть свои границы, однако в странах Европы уже наблюдается спад инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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