В России с 5 мая запрещена продажа алкоголя в жилых домах

5 Май 2020 2020-05-05T03:45:21+03:00

Идею запретить продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, обсуждали давно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В России с 5 мая 2020 года вступил в силу закон на запрет продажи алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ. Теперь закон ограничивает продажу алкогольных напитков в так называемых "наливайках" - небольших барах и кафе, которые, как правило, расположены на первых этажах жилых домов, чей шум мешает гражданам в ночное время суток, а зачастую перетекает в дебоши во дворах. Такая инициатива направлена на защиту прав жильцов.

Напомним, что продавать алкогольные напитки запрещено в заведениях, чья площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров. Однако губернаторы регионов имеют возможность самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

ИСТОЧНИК KP.RU