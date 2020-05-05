2020-05-05T03:45:21+03:00
Общество

В России с 5 мая запрещена продажа алкоголя в жилых домах

Новый закон о "наливайках" вступил в силу
Юлия КЕКОВА
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Идею запретить продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, обсуждали давноИдею запретить продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, обсуждали давноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России с 5 мая 2020 года вступил в силу закон на запрет продажи алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ. Теперь закон ограничивает продажу алкогольных напитков в так называемых "наливайках" - небольших барах и кафе, которые, как правило, расположены на первых этажах жилых домов, чей шум мешает гражданам в ночное время суток, а зачастую перетекает в дебоши во дворах. Такая инициатива направлена на защиту прав жильцов.

Напомним, что продавать алкогольные напитки запрещено в заведениях, чья площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров. Однако губернаторы регионов имеют возможность самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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