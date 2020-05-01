С 5 мая в России будет запрещена продажа алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России небольшие бары и рестораны, расположенные в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, не смогут продавать спиртные напитки, если у них площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров.
Такая инициатива направлена на защиту прав жильцов, которым посетители подобных питейных заведений зачастую мешают отдыхать. Дело в том, что обитатели домов, на первых этажах которых находятся так называемые «наливайки», часто жаловались на шум и дебоши во дворах и на детских площадках.
Причем региональные власти вправе ужесточать эту норму. Например, увеличить размер необходимой площади. Или вообще ввести полный запрет на такого рода рюмочные в жилых домах. К слову, ранее «Трезвая Россия» предлагала вообще убрать с первых этажей жилых домов все торговые точки, где можно купить алкоголь.
Подробнее о том, что еще изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU