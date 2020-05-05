Россиян с 5 мая начали штрафовать за незаконную перепланировку

5 Май 2020 2020-05-05T05:25:21+03:00

Гражданам может грозить штраф от 2 тысяч рублей

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В России со вторника, 5 мая, начали действовать штрафы за незаконную перепланировку. Речь идет о нежилых помещениях, расположенных в многоэтажках.

Так, согласно новому законопроекту, гражданам может грозить штрафа в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам - от 40 до 50 тысяч рублей.

Финансовым наказанием будет облагаться самовольная перепланировка или переоборудование любых помещений, в частности подвалов и различных подсобок.

По мнению авторов проекта, незаконная перепланировка на первых этажах зданий и в подвалах опаснее всего. Зачастую, по их мнению, самовольное изменение плана конструкций приводит к весьма трагическим последствиям.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 5 мая в силу вступил еще один закон. Теперь в жилых домах "наливайкам" запретили продавать спиртное. Торговля алкоголем в таких "заведениях" в дальнейшем приводит к дракам во дворе, которые нарушают покой и порядок жильцов дома.

ИСТОЧНИК KP.RU