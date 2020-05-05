2020-05-05T07:21:46+03:00
В мире

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию

Районный глава заявил, что власти Праги имели полное право демонтировать монумент
Ксения АНУФРИЕВА
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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в ЕврокомиссиюИнициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в ЕврокомиссиюФото: REUTERS
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Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в городе был снесен памятник маршалу Коневу, который освобождал город во время войны, пожаловался на Россию руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Памятник был демонтирован властями Чехии 3 апреля этого года. Монумент должны разместить в новом музее памяти 20 века в Праге. Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал действий чешских властей «возмутительными и циничными», указав, что Россия предпочла бы увидеть памятник Коневу восстановленным на своей земле или в Чехии. Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело за осквернение символов воинской славы, которое было совершено публично – следователи страны намерены привлечь к ответственности инициаторов сноса.

Коларж написал главе Еврокомиссии заявление, в котором указал, что власти города имели полное право отстранить монумент, поскольку он является собственностью муниципалитета и Прага может распоряжаться им как хочет.

- Акт демонтажа памятника вызвал неадекватную реакцию. Россия отреагировала на это законное решение властей Праги-6 угрозами и ненадлежащим вмешательством во внутренние дела другого государства, - говорится в письме старосты, цитируемом Чешским радио.

Ондржей Коларж призвал главу ЕК принять решительные меры «чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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