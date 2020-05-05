2020-05-05T11:50:00+03:00
В мире

Израильские ученые создали антитела, способные атаковать коронавирус

Это открытие ляжет в основу создания вакцины
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Израильском министерстве обороны заявили о прорыве ученых в исследованиях нового коронаивруса. В лабораториях страны несколько месяцев шла работа по созданию антитела, которое способно в организме уничтожать Covid-19. Стадия разработки и тщательного тестирования завершена, ученые рассказали о своих успехах министру обороны Нафтали Беннетту.

- Творчество и еврейский дух сделали возможным это удивительное достижение,- приводит слова чиновника портал i24NEWS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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