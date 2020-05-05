2020-05-05T13:15:03+03:00
В мире

В ВОЗ допустили, что в мире могли быть случаи заражения коронавирусом еще в декабре

Французские медики нашли коронавирус у пациента, который попал в больницу в середине декабря 2019 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ допустили, что коонавирус мог начать распространяться в мире еще в декабре 2019 года. Эту теорию подтверждает открытие французских ученых, которые проверили все случаи гриппоподобного заболевания у пациентов со 2 декабря. Оказалось, один из них уже был заражен коронавирусом. Пациент не ездил в Китай и вообще не покидал пределов страны. Анализ его контактов показал, что мужчина заразил своего сына.

Сам факт того, что в середине декабря вирус уже был во Франции, заставляет ученых по другому посмотреть на распространение болезни в мире. Раньше считалось, что вирус возник в Китае в предела 15 декабря. Дальше начал распространяться в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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