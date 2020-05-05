Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T13:30:18+03:00

Эксперт назвал ошибочными данные о том, что курящие меньше заражаются коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти слухи широко распространились в интернете после сообщений китайских врачей о том, что среди зараженных COVID-19 мало курящих пациентов

Изменить размер текста: A A

Слухи о том, что курильщики заражаются коронавирусом реже остальных, не соответствуют действительности. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

- Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 - смертельно, - приводит его слова ТАСС.

Брюн отметил, что сейчас нет достоверных исследований, доказывающих позитивное воздействие никотина на организм. Однако есть неоспоримые доказательства о значительном снижении иммунитета у курильщиков.

Информация о том, что курильщики якобы менее подвержены заболеванию коронавирусом широко распространилась после сообщений китайских медиков о том, что среди зараженных мало курящих пациентов. По мнению специалистов, это не более, чем локальные наблюдения, не имеющие под собой никаких научных обоснований.

Брюн также предположил, что такие вбросы могли быть организованы "заинтересованными лицами и производителями".

ИСТОЧНИК KP.RU