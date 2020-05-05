2020-05-05T14:15:38+03:00
В мире

Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"

Ракета способна доставлять пилотируемый космический корабль нового поколения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ракета запущена 5 маяРакета запущена 5 маяФото: Кадр видео
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Китай, еще полмесяца назад закрытый на карантин из-за коронавиурса, настолько быстро возвращается к нормальной жизни, что уже готов к прорывам - 4 мая впервые запустили ракету носитель "Чанчжэн-5В".

Запуск прошел успешно. В будущем ракета сможет доставлять в космос пилотируемый корабль. Во время запуска 5 мая использовали макет корабля нового поколения.

Новинка придет на смену самой мощной китайской ракете-носителю «Чанчжэн-5» и сможет использоваться для ля вывода модулей китайской национальной орбитальной станции.

- 5 мая 2020 года в 18:00 с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя Long March-5B с пилотируемым космическим кораблем нового типа,- сказано в сообщении Центрального телевидения Китая.

В стране возрождается туризм, правда, пока только внутренний. В майские пятидневные выходные туристические объекты Китая посетят в общей сложности около 104 миллионов человек, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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