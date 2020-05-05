2020-05-05T14:25:22+03:00
Общество

Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

Ведомство давно собирало подписи для закрытия таких заведений
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домахМинздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный внештатный нарколог российского министерства здравоохранения Евгений Брюн полностью поддержал новый закон, запрещающий продажу алкогольных напитков в заведениях, расположенных в жилых многоэтажных домах страны.

- Мы давно боролись за этот закон, давно ждали запрета на продажу спиртного в домах, собирали подписи о закрытии таких заведений, - рассказал специалист в интервью для НСН.

Евгений Брюн отметил, что субъектам страны по новому нормативно-правовому акту можно расширять эти нормы. По мнению нарколога, шаговая доступность маленьких магазинов, продающих спиртные напитки, обязана снизиться. При этом специалист призвал не спешить с закрытием заведение: нужно последовательно продвигаться к снижению доступности алкоголя в жилых районов городов.

Напомним, что закон, который запрещает продавать спиртное в жилых домах и на прилегающих территориях, вступил в силу 5 мая этого года. Торговля алкоголем теперь разрешена только в магазинах, площадь которых составляет не менее 20 квадратных метров. Одной из главных причин принятия закона стали многочисленные жалобы жителей домов из-за нарушения общественного порядка рядом с подобными торговыми точками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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