В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
В Евросоюзе считают, что внутренний туризм можно будет возобновить уже этим летом. О возможном открытии некоторых зон ЕС сообщил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью радиостанции France Info.
Главная проблема заключается в том, что распространение коронавируса в разных странах союза не одинаково. Великобритания вышла на первое место по числу жертв пандемии, тогда как в Германии с самого начала вспышки болезни в Европе, достаточно успешно сдерживали ситуацию.
Поэтому снять запрет у всех сразу не получится. Будут открывать доступ туристам зонами.
- Границы пандемии не совпадают с границами стран,- сказал Еврокомиссар. - Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет.
В Баварии и вовсе не станут ждать до лета, премьер-министр штата Маркус Седер заявил, что туризм возобновят с 30 мая. Хоть и с ограничениями, но баварские отели откроют свои двери в выходные в Пятидесятницу, сообщает Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU