2020-05-05T14:34:41+03:00
В мире

В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом

Правда, речь только об открытии некоторых туристических зон
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Баварии ждут туристов уже с 30 мая, отели и рестораны начнут работу, а вот сауны и бассейны - нетВ Баварии ждут туристов уже с 30 мая, отели и рестораны начнут работу, а вот сауны и бассейны - нетФото: Евгения ГУСЕВА
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В Евросоюзе считают, что внутренний туризм можно будет возобновить уже этим летом. О возможном открытии некоторых зон ЕС сообщил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью радиостанции France Info.

Главная проблема заключается в том, что распространение коронавируса в разных странах союза не одинаково. Великобритания вышла на первое место по числу жертв пандемии, тогда как в Германии с самого начала вспышки болезни в Европе, достаточно успешно сдерживали ситуацию.

Поэтому снять запрет у всех сразу не получится. Будут открывать доступ туристам зонами.

- Границы пандемии не совпадают с границами стран,- сказал Еврокомиссар. - Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет.

В Баварии и вовсе не станут ждать до лета, премьер-министр штата Маркус Седер заявил, что туризм возобновят с 30 мая. Хоть и с ограничениями, но баварские отели откроют свои двери в выходные в Пятидесятницу, сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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