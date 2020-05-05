В разгар пандемии коронавируса Instagram ограничил показ фото с хештегом #море

5 Май 2020 2020-05-05T15:07:07+03:00

Соцсеть предупреждает пользователей, что такие фото "могут привести к причинению вреда и даже смерти"

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Социальная сеть Instagram ограничила просмотр фотографий с хэштегом #море. Одной из первых на это внимание обратила телеведущая Ирена Понарошку. При попытке опубликовать фото с указанным словом в описании, она получила предупреждение:

- Публикации со словами или тегами, которые вы ищите, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти.

Телеведущая обратилась к подписчикам за советом, почему слово "море" вдруг стало опасным. Одна из версий в том, что из-за пандемии коронавиурса запрещен выход из дома, посещение общественных мест, которыми являются пляжи. Из-за распространения болезни отменено международное сообщение, а значит туристы временно остались без отпусков и не смогут отправиться к морю, даже если планировали.

irenaponaroshku Instagram ограничил показ фото с хэштегом #море

Вот такое сообщение появилось при попытке опубликовать фото с хэштегом мореФото: Instagram.com

- Что они имеют в виду? Что изолянты будут биться головой об гипсокартонные стены при виде фоточек с Бали? Или наложат на себя руки, зная, что международные рейсы возобновятся не раньше весны 2021 года?! -размышляет Ирена Понарошку.

Некоторые подписчики предположили, что запрет на этот хэштег связан с движением "Синий кит". Были версии и про желание "не злить народ" фотографиями моря.

- Когда заблокировали даже виртуальное море,- иронизируют пользователи инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU