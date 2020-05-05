Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и уехал к сестре

5 Май 2020 2020-05-05T15:29:35+03:00

Родственники утверждают, что до этого он никогда не сидел за рулем автомобиля

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В американском городе Огден пятилетний мальчик угнал у родителей автомобиль и проехал на нем практически через весь городок, пока не был остановлен сотрудниками полиции. Мальчик успел отдалиться от дома на несколько километров и выехать на трассу.

Полицейский Рик Морган увидел машину, двигающуюся по непонятной траектории машину и решил, что водителю стало плохо. Он включил сигнальные огни, однако автомобиль никак не отреагировал на это. Машина остановилась только после того, как Морган запустил сирену.

За рулем оказался пятилетний мальчик по имени Адриан. Чтобы достать до педалей, ему пришлось сидеть на самом краю сидения. Адриан признался полицейскому, что угнал машину, пока родители были на работе, а присматривавшая за ним сестра уснула, сообщает CBS News.

Адриан рассказал, что следует в Калифорнию, потому что там находится дом его сестры. Кроме того, в Калифорнии мальчик намеревался приобрести Lamborghini. Для этого он взял с собой все свои богатства - три доллара.

Полицейский связался с родителями. Они приехали и забрали сына и машину. Родственники утверждают, что Адриан никогда не сидел за рулем автомобиля, поэтому они понятия не имеют, как ему удалось завести автомобиль и проехать на нем через весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU