2020-05-05T15:29:35+03:00
В мире

Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и уехал к сестре

Родственники утверждают, что до этого он никогда не сидел за рулем автомобиля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Фото: @UTHighwayPatrolФото: @UTHighwayPatrol
Изменить размер текста:

В американском городе Огден пятилетний мальчик угнал у родителей автомобиль и проехал на нем практически через весь городок, пока не был остановлен сотрудниками полиции. Мальчик успел отдалиться от дома на несколько километров и выехать на трассу.

Полицейский Рик Морган увидел машину, двигающуюся по непонятной траектории машину и решил, что водителю стало плохо. Он включил сигнальные огни, однако автомобиль никак не отреагировал на это. Машина остановилась только после того, как Морган запустил сирену.

За рулем оказался пятилетний мальчик по имени Адриан. Чтобы достать до педалей, ему пришлось сидеть на самом краю сидения. Адриан признался полицейскому, что угнал машину, пока родители были на работе, а присматривавшая за ним сестра уснула, сообщает CBS News.

Адриан рассказал, что следует в Калифорнию, потому что там находится дом его сестры. Кроме того, в Калифорнии мальчик намеревался приобрести Lamborghini. Для этого он взял с собой все свои богатства - три доллара.

Полицейский связался с родителями. Они приехали и забрали сына и машину. Родственники утверждают, что Адриан никогда не сидел за рулем автомобиля, поэтому они понятия не имеют, как ему удалось завести автомобиль и проехать на нем через весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одесском порту обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами
Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и уехал к сестре
ОГЭ для девятиклассников в 2020 году могут отменить
В Минпросвещения и МЧС предложили написать о пандемии коронавируса в учебнике ОБЖ
Эксперт рассказал, сколько в России на самом деле сейчас безработных
Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маски
В разгар пандемии коронавируса Instagram ограничил показ фото с хештегом #море
Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом