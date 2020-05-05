В одесском порту обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами

5 Май 2020 2020-05-05T16:21:15+03:00

Свыше 53 кг кокаина обнаружили в порту под Одессой в контейнере с бананами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый пакет с наркотиком был оформлен изображением миньона

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В Одессе в морском порту "Южный" пограничники, прокуратура, таможенная служба и служба безопасности Украины задержали рекордную в этом году партию кокаина. 53,4 килограмма кокаина преступники перевозили в контейнерах с бананами, сообщили в пресс-службе Госпрокуратуры.

45 брикетов кокаина обернули в упаковки из свинца и расфасовали по тайникам в полостях контейнеров с бананами, привезёнными из Эквадора. Свинцовая оболочка должна была помешать сканерам и служебным собакам найти наркотик, также сообщили в пресс-службе ведомства.

Весь изъятый наркотик принёс бы наркоторговцам порядка 200 миллионов гривен.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия.

Отмечается также, что на каждом пакете кокаина был нарисован миньон. Причём в марте в том же порту задержали партию в 30 кг кокаина с изображением героя игры "Монополия" в контейнере, прибывшем из Чили.

ИСТОЧНИК KP.RU