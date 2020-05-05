В одесском порту обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами
В Одессе в морском порту "Южный" пограничники, прокуратура, таможенная служба и служба безопасности Украины задержали рекордную в этом году партию кокаина. 53,4 килограмма кокаина преступники перевозили в контейнерах с бананами, сообщили в пресс-службе Госпрокуратуры.
45 брикетов кокаина обернули в упаковки из свинца и расфасовали по тайникам в полостях контейнеров с бананами, привезёнными из Эквадора. Свинцовая оболочка должна была помешать сканерам и служебным собакам найти наркотик, также сообщили в пресс-службе ведомства.
Весь изъятый наркотик принёс бы наркоторговцам порядка 200 миллионов гривен.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия.
Отмечается также, что на каждом пакете кокаина был нарисован миньон. Причём в марте в том же порту задержали партию в 30 кг кокаина с изображением героя игры "Монополия" в контейнере, прибывшем из Чили.
ИСТОЧНИК KP.RU