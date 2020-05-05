2020-05-05T16:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Пока его нельзя использовать в медицине
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ученые создали способное победить коронавирус антителоУченые создали способное победить коронавирус антителоФото: REUTERS
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Европейским ученым удалось создать антитело, которое смогло победить коронавирус в лабораторных условиях.

Исследование проводилось в Утрехтском университете учеными из Нидерландов и Германии.

Выяснилось, что антитело, известное как 47D11, воздействует на остроконечный белок в форме короны и не дает ему проникать в клетку. Новое антитело побеждало не только COVID-19, но и родственный ему вирус SARS-CoV.

Отмечается, что созданные в лаборатории белки похожи на те, что вырабатываются иммунными клетками человека. Их работа заключается в том, чтобы находить конкретный участок патогена и воздействовать именно на него.

В ходе экспериментов ученые использовали генетически модифицированных мышей. Затем специалисты решили переформатировать это антитело так, чтобы оно подходило для человека, пишет Bloomberg.

Пока находку нельзя использовать для создания лекарств от коронавируса. Антитело должно пройти еще ряд испытаний на людях и животных. Тем не менее ученые утверждает, что в будущем оно сможет предотвращать заражение и лечить заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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