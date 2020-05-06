Reuters: США готовят соглашение о добыче ископаемых на Луне
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного договора под рабочим названием Artemis Accords («Соглашения Артемиды») о добыче полезных ископаемых на Луне, к которому они намерены подключить несколько стран, однако Россия в этот перечень пока не входит, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с процессом подготовки документа.
По данным собеседников издания, в ближайшее время Вашингтон собирается начать переговоры по разработке ресурсов естественного спутника Земли с Канадой, Японией, некоторыми странами Евросоюза и с Объединенными Арабскими Эмиратами.
В частности, названное в честь американской лунной программы Artemis соглашение предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз. По словам источников Reuters, их цель – «предотвратить ущерб или вмешательство со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости».
Кроме того документ предусматривает право ведущих добычу ископаемых на Луне компаний становиться собственниками этих ресурсов.
Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в вопросе освоения Луны специалисты США заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами.
ИСТОЧНИК KP.RU