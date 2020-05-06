Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
После получения новых данных о росте числа случаев заражения коронавирусом в России учёные Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) изменили свои прогнозы по окончанию пандемии в стране.
Согласно новому прогнозу, опубликованному официальном сайте университета, эпидемия в России может полностью закончиться 24 августа 2020 года.
Эксперты объяснили, что прогноз может изменяться в любую сторону. Все зависит от текущей ситуации и принимаемых мер.
Для составления прогноза ученые использовали математическую SIR-модель, в которой описывается динамика распространения инфекции по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
Напомним, изначально специалисты Сингапурского университета сообщили, что пандемии коронавируса в России должна закончиться 8 августа. Однако позже они скорректировали свои прогнозы и заявили, что это случится не раньше 12 августа. Теперь они отодвинули дату почти на две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»