Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына

6 Май 2020 2020-05-06T09:00:15+03:00

В разведке полагают, что северокорейский лидер сосредоточился на внутренних делах и борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

В разведке полагают, что северокорейский лидер сосредоточился на внутренних делах и борьбе с коронавирусом

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В ходе заседания парламентского комитета национальное агентство южнокорейской разведки опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ын.

«Сообщения о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными. Нет никаких признаков того, что он перенёс операцию», — приводит агентство Yonhap слова представителя Национальной разведывательной службы с

Представитель правящей Демократической партии Южной Кореи Ким Бен Ки сообщил, что, согласно данным Национального агентства разведки, в этом году северокорейский лидер появлялся на публике 17 раз, что на 66% меньше, чем обычно.

Однако, в разведке полагают, что Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних делах и борьбе с коронавирусом.

Напомним, изначально об ухудшении здоровье главы КНДР писали американские СМИ. По их данным северокорейский лидер якобы перенес операцию, после которой «стоит одной ногой в могиле». Позже перебежчик Чи Сон Хо, которые бежал из Северной Корие уже 14 лет назад, рассказал, что сообщения о смерти Ким Чен Ына являются почти на 100% правдивыми. Тем не менее накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием Ким Чен Ына.

ИСТОЧНИК KP.RU