Мурашко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу

6 Май 2020 2020-05-06T15:11:41+03:00

Марушко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В России еще рано говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса выходит на плато. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и обратил внимание на ежедневный прирост заболевших.

«Я думаю, что вопрос плато или не плато - здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», - сказал глава Минздрава.

При этом Марушко отметил, что плато по заболеваемости коронавирусом не стоит ожидать одновременно во всех регионах страны. По его словам, все субъекты «живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе».

Напомним, четвёртые сутки подряд прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. При этом кривая заражений резко идёт вверх, и страна уже вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19.

По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU