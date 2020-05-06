2020-05-06T15:11:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу

Глава Минздрава обратил внимание на то, что прирост заболевших идёт ежедневный
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Марушко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусуМарушко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России еще рано говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса выходит на плато. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и обратил внимание на ежедневный прирост заболевших.

«Я думаю, что вопрос плато или не плато - здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», - сказал глава Минздрава.

При этом Марушко отметил, что плато по заболеваемости коронавирусом не стоит ожидать одновременно во всех регионах страны. По его словам, все субъекты «живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе».

Напомним, четвёртые сутки подряд прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. При этом кривая заражений резко идёт вверх, и страна уже вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19.

По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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