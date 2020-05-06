Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна попова на совещании с президентом рассказала о трех возможных этапах снятия блокировки по коронавирусу.
На первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, но с учетом соблюдения дистанции и в одиночку, но не большими группами.
Второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли.
И только когда ситуация с распространением заболевания дейстивтельно будет стабильна и новых случаев станет все меньше и меньше, власти смогут дать еще большие послабления.
Третий этап -открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.
Снятие ограничений зависит от трех показателей: суточное число новых заражений, от свободного коечного фонда и охвата тестирования. Последнее даст возможность понять, насколько среди населения в России широко распространилось заболевание.
Попова назвала три этапа снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU