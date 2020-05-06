2020-05-06T16:48:25+03:00
Общество

Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора доложила президенту о возможных вариантах снятия режима блокировки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Режим блокировки начнут снимать, когда суточный прирост новых случаев заражения снизитсяРежим блокировки начнут снимать, когда суточный прирост новых случаев заражения снизитсяФото: REUTERS
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Глава Роспотребнадзора Анна попова на совещании с президентом рассказала о трех возможных этапах снятия блокировки по коронавирусу.

На первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, но с учетом соблюдения дистанции и в одиночку, но не большими группами.

Второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли.

И только когда ситуация с распространением заболевания дейстивтельно будет стабильна и новых случаев станет все меньше и меньше, власти смогут дать еще большие послабления.

Третий этап -открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.

Снятие ограничений зависит от трех показателей: суточное число новых заражений, от свободного коечного фонда и охвата тестирования. Последнее даст возможность понять, насколько среди населения в России широко распространилось заболевание.

Попова назвала три этапа снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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