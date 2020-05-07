2020-05-07T03:18:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые смоделировали три сценария развития пандемии Covid-19

Каждый из вариантов прогнозов предполагает, что до конца 2022 года коронавирус никуда не уйдет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Все прогнозы сходятся в одном: коронавирус никуда не уйдет в ближайшее времяВсе прогнозы сходятся в одном: коронавирус никуда не уйдет в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из университета Миннесоты составили три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, причем каждый из трех вариантов прогнозов предполагает, что в ближайшие полтора – два года инфекция никуда не денется, вспышки заболевания будут повторяться до конца 2022 года.

Если события будут развиваться самому щадящему первому сценарию, то самую высокую волну «цунами» коронавируса мы уже пережили, она обрушилась на человечество этой весной, но еще в течение двух лет нас будут накрывать новые волны, поменьше. В этом случае страх заболеть сделает социальное дистанцирование нормой жизни, что «убьет» спорт на стадионах, рок-концерты и торговые центры, а места массового скопления людей будут восприниматься, как источник явной опасности.

По второму сценарию осенью на нас обрушится вдвое более смертоносная и продолжительная волна болезни. Это станет возможным, если после летнего спада заболеваемости людям покажется, что все позади и можно расслабиться. Такой вариант развития событий уничтожит систему здравоохранения. Не будет хватать врачей, мест в больницах, аппаратов ИВЛ, индивидуальных средств защиты.

В худшем же варианте два раза в год – весной и осенью – человечество на протяжении двух лет будут регулярно накрывать эпидемии, подобные нынешней пандемии.

Ранее сайт kp.ru с помощью ведущих ученых ответил на самые распространенные вопросы россиян: можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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