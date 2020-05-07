2020-05-07T03:49:06+03:00
В мире

Россияне смогут вернуться домой из США рейсом «Нью-Йорк – Москва» 14 мая

Количество мест на борту ограничено, списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги»
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Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, согласно предварительному графику, запланирован на 14 мая. Об этом сообщается в среду на сайте российского посольства в Вашингтоне.

«Вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк - Москва запланирован на 14 мая 2020 в 19:20 (местное время, 2:20 мск)», - сообщило диппредставительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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