Россияне смогут вернуться домой из США рейсом «Нью-Йорк – Москва» 14 мая
Количество мест на борту ограничено, списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги»
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Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, согласно предварительному графику, запланирован на 14 мая. Об этом сообщается в среду на сайте российского посольства в Вашингтоне.
«Вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк - Москва запланирован на 14 мая 2020 в 19:20 (местное время, 2:20 мск)», - сообщило диппредставительство.
ИСТОЧНИК KP.RU