Опубликован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

7 Май 2020 2020-05-07T04:32:25+03:00

Россияне смогут вернуться на Родину из США, Турции, Испании и некоторых стран Юго-Восточной Азии

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На следующей неделе задержавшиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19 россияне смогут вернуться на Родину из США, Турции, Испании и некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Минкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая. Так, на воскресенье, 10 мая, запланирован вылет самолета из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге.

Во вторник, 12 мая, панируются рейсы из города Хошимин (Вьетнам) в Москву через Санкт-Петербург, а также прямые перелеты в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел.

В среду рейсом «Бангкок – Санкт-Петербург – Москва» эвакуируют наших соотечественников из Таиланда. На четверг запланированы рейсы «Гоа – Ростов-на-Дону – Москва», «Тенерифе – Барселона – Санкт-Петербург – Москва» и прямой рейс в Москву из Нью-Йорка.

В пятницу, 15 мая, должен состояться вывозной рейс из турецкой Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU