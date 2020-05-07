2020-05-07T04:32:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

Россияне смогут вернуться на Родину из США, Турции, Испании и некоторых стран Юго-Восточной Азии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсовМинкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсовФото: Мария ГОРЕЛОВА
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На следующей неделе задержавшиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19 россияне смогут вернуться на Родину из США, Турции, Испании и некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Минкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая. Так, на воскресенье, 10 мая, запланирован вылет самолета из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге.

Во вторник, 12 мая, панируются рейсы из города Хошимин (Вьетнам) в Москву через Санкт-Петербург, а также прямые перелеты в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел.

В среду рейсом «Бангкок – Санкт-Петербург – Москва» эвакуируют наших соотечественников из Таиланда. На четверг запланированы рейсы «Гоа – Ростов-на-Дону – Москва», «ТенерифеБарселона – Санкт-Петербург – Москва» и прямой рейс в Москву из Нью-Йорка.

В пятницу, 15 мая, должен состояться вывозной рейс из турецкой Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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