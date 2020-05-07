2020-05-07T14:47:16+03:00
Общество

Накануне Дня Победы в Алтайском крае ожили улицы

Интерактивные билборды под названием "Улицы памяти" появились в Барнауле
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Билборды оформлены в единой стилистике: на них изображены узнаваемые фотографии улиц в стиле акварельной открыткиБилборды оформлены в единой стилистике: на них изображены узнаваемые фотографии улиц в стиле акварельной открытки
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Двенадцать интерактивных билбордов появились накануне 9 мая в центре Барнаула. Все они оснащены QR-кодами под общим названием «Улицы памяти».

Билборды оформлены в единой стилистике: на них изображены узнаваемые фотографии улиц в стиле акварельной открытки, информация о герое, его портрет и название проекта. На каждом плакате в правом нижнем углу размещен уникальный QR-код, который ведет к просмотру видеосюжета. В нем «Волонтеры Победы», участники проекта «Победа в каждом из нас» и «Поискового движения России» раскрывают историю подвига тех, в чью честь названа улица Барнаула.

Почему для билбордов решили использовать QR-код? Таким образом власти решили заинтересовать молодое поколение, привлечь их внимание к изучению истории улиц, и к подвигу тех, кто отдал за их мирное небо свою жизнь.

Все ролики проекта «Улицы памяти» можно посмотреть на сайте победавкаждомизнас.рф, и в эфире регионального телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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