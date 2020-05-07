Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

7 Май 2020 2020-05-07T15:30:42+03:00

Об уходе фигуристки от Тутберидзе стало ясно уже давно

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Российский двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Александры Трусовой, которая недавно покинула команду Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, о решении фигуристки стало понятно уже очень давно.

- Мы не говорили об этом, но это взвешенное решение, и Саши как спортсмена, и Сережи Розанова как тренера, - отметил Плющенко в интервью изданию Sport 24, добавив, что это решение Трусова принимала самостоятельно и инициатива перехода принадлежала только ей.

Евгений Плющенко отметил, что никто никогда не подгонял и не переманивал спортсменов у других тренеров и школ.

- Мы не с бухты-барахты решили. Все уже достаточно взрослые люди, Саше уже в июне исполняется 16 лет. Документы за нее, конечно, будут подписывать родители. Я думаю, спортсмен сам может решить, у кого ей удобнее тренироваться. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и САМБО-70, - рассказал олимпийский чемпион.

Документы Плющенко и Трусова смогут подать только тогда, когда закончатся ограничительный меры из-за эпидемиологической ситуации в стране, но сейчас подготовка всех бумаг идет полным ходом.

Напомним, что российская фигуристка пришла в группу Тутберидзе четыре года назад. Накануне стало известно о том, что она покидает команду и переходит к Евгению Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU