Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу

7 Май 2020 2020-05-07T16:27:46+03:00

Это позволит помочь в этот период большему числу предпринимателей

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Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обратился к исполняющему обязанности председателя правительства России Андрею Белоусову с предложением скорректировать условия предоставления мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

В первую очередь вопрос касается субсидий из федеральной казны, которые должны помочь наиболее пострадавшим отраслям экономики сохранить рабочие места. Средства из бюджета должны пойти на выплату заработных плат сотрудникам за апрель и май 2020 года.

Одно из условий получения федеральной помощи — задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта 2020 года не должна превышать трех тысяч рублей. Однако, оказалось, что многие представители малого бизнеса не могут претендовать на государственные субсидии. Это выяснилось в ходе совещания, на котором обсуждались меры поддержки субъектов МСП.

Поэтому врио главы Чувашии направил и.о председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову письменное обращение, в котором просил внести изменения в постановление, дополнив пунктом о том, что имеющиеся фискальные задолженности должны быть погашены до даты подачи заявления на предоставление материальной помощи из федерального бюджета.

Если соответствующие решения будут приняты правительством, то те предприятия, которые не подпадают под нынешние критерии, смогут воспользоваться помощью центра.

ИСТОЧНИК KP.RU