2020-05-07T17:04:39+03:00
Общество

Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых

Супруги Бабич планируют на него приобрести собственный дом с участком
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Сельская ипотека — часть госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. И 7 мая первый сертификат по ней со ставкой по кредиту 0,5% годовых получила семья Елены Бабич. Документы ей вручил лично и.о. главы Чувашии Олег Николаев в рамках рабочей поездки в Красночетайский район. Это первая семья в республике, которая получает кредит по такой сниженной ставке. На средства кредита супруги с двумя детьми приобретут дом с землей в селе Красные Четаи.

Напомним, инициатива Олега Николаева позволила на законодательном уровне закрепить возможности снижения процентной ставки по кредиту для отдельных значимых категорий граждан, в том числе работников сельхозпредприятий, социальной сферы, многодетных семей, живущих в сельской местности. По мнению главы региона, субсидирование процентной ставки из бюджета региона - дополнительный стимул селянам активнее улучшать свои жилищные условия.

«Спасибо, что выбрали работу на селе. Мы вам уменьшили кредит с 3 процентов до 0,5. Остальные 2,5 процента бюджет региона будет доплачивать за вас банку, потому что вы являетесь ценным работником сферы сельского хозяйства, развитие которой имеет большое значение для республики», - обратился Николаев с напутственным словом к супругам Бабич.

В новый дом первые получатели сельской ипотеки планирует въехать уже в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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