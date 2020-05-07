2020-05-07T18:26:48+03:00
Общество

День Победы: как о нём писали 75 лет назад

Архивный выпуск газеты в подарок всем читателям «Комсомолки» 8 мая
Поделиться:
Комментарии: comments2
75 лет назад 9 мая 1945 года газета «Комсомольская правда» вышла с заголовком: «С Великой Победой, товарищи!». Этот номер – история в наших руках.75 лет назад 9 мая 1945 года газета «Комсомольская правда» вышла с заголовком: «С Великой Победой, товарищи!». Этот номер – история в наших руках.
Изменить размер текста:

75 лет назад 9 мая 1945 года газета «Комсомольская правда» вышла с заголовком: «С Великой Победой, товарищи!». Этот номер – история в наших руках. И к этой истории может прикоснуться каждый. Ведь 8 мая при покупке «Комсомолки» читатели получат архивный Победный выпуск газеты в подарок.

На первой странице опубликован главный документ – Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. А еще в этом уникальном номере - приказы, распоряжения, решения, но главное – искренняя радость, невероятное счастье во всех уголках страны. Неужели, правда?! Война закончилась!

Мы помним. Мы гордимся!

Не пропустите ретро-номер в подарок за покупку любимой газеты 8 мая!

Где купить газету, смотрите здесь: https://shop.kp.ru/article/gde-kupit-kp/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом