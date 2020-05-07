День Победы: как о нём писали 75 лет назад

7 Май 2020 2020-05-07T18:26:48+03:00

75 лет назад 9 мая 1945 года газета «Комсомольская правда» вышла с заголовком: «С Великой Победой, товарищи!». Этот номер – история в наших руках.

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75 лет назад 9 мая 1945 года газета «Комсомольская правда» вышла с заголовком: «С Великой Победой, товарищи!». Этот номер – история в наших руках. И к этой истории может прикоснуться каждый. Ведь 8 мая при покупке «Комсомолки» читатели получат архивный Победный выпуск газеты в подарок.

На первой странице опубликован главный документ – Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. А еще в этом уникальном номере - приказы, распоряжения, решения, но главное – искренняя радость, невероятное счастье во всех уголках страны. Неужели, правда?! Война закончилась!

Мы помним. Мы гордимся!

Не пропустите ретро-номер в подарок за покупку любимой газеты 8 мая!

Где купить газету, смотрите здесь: https://shop.kp.ru/article/gde-kupit-kp/

ИСТОЧНИК KP.RU