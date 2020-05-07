7 Май 2020 2020-05-07T19:26:11+03:00

В составе три эсминца «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один фрегат Великобритании

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Шестой флот США опубликовал фото корабельной ударной группы сил объединенных военно-морских сил стран НАТО, которые зашедшей в Баренцево море утром в понедельник, 4 мая.

Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море

Напомним, 4 мая российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море группе кораблей, в составе которой было три эсминца ВМС США, среди них «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и один фрегат «Кент» ВМС Великобритании. Отмечается, что их

Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море

В сообщении Шестого флота США говорится о том, что целью захода в Баренцево море было проведение операций по обеспечению безопасности НАТО и российское Министерство обороны предупредило о маневрах кораблей 1 мая.

Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море

В свою очередь, посольства России в Норвегии, комментируя американо-британскими учениями в Норвежском и Баренцевом морях, заявило, что наращивание военной активности рядом стран Североатлантического альянса в Арктике не способствует поддержанию безопасности в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU