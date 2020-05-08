КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным

8 Май 2020 2020-05-08T00:43:28+03:00

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В четверг, 7 мая, Конституционный суд (КС) Молдавии вынес решение о получении страной кредита от России в размере 200 миллионов евро: КС признал соглашение об этом займе незаконным, не соответствующим молдавской Конституции.

Именно на таком решении настаивали присутствовавшие на заседании представители проевропейских оппозиционных партий.

«КС удовлетворил запросы представителей, опротестовавших соглашение о российском кредите на 200 миллионов евро, и признал его не соответствующим основному закону», - заявила председатель суда Домника Маноле.

Она добавила, что это «решение окончательное и не может быть обжаловано», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле КС республики приостановил вступление соглашения в силу. Президент Молдавии Игорь Додон тогда сказал, что если его страна не получит от России кредит, Молдове будет очень тяжело: «не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты». Он выразил надежду, что и судьи КС это понимают.

ИСТОЧНИК KP.RU