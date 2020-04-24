«Я и не торопился»: Додон прокомментировал решение КС Молдавии приостановить кредит от России

24 Апр 2020 2020-04-24T04:14:09+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Конституционный суд (КС) республики в четверг, 23 апреля, принял решение приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере 200 миллионов евро. Комментируя это решение в интервью телеканалу NTV Moldova, он отметил, что если КС решит вовсе аннулировать это соглашение, Молдове будет очень тяжело.

«КС приостановил в силу вступление в действие закона о получении кредита. Это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился», - сказал Игорь Додон.

При этом он добавил, что «если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты».

Додон выразил надежду, что и КС понимает, как важны для страны внешние источники финансирования, особенно в период пандемии коронавируса, потому что кризис, по его словам, будет только усиливаться. Президент Молдавии подчеркнул, что республике кредит и от России, и от других партнеров. Конституционный суд снова рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, во вторник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в доставке медикаментов и медицинского оборудования из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU