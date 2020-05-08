Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
До конца этого месяца будут действовать и цифровые пропуска
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 маяФото: Лилия ЗАХАРОВА
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В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая. Включительно.
Таким образом, до конца этого месяца будут действовать и специальные цифровые пропуска, также как минимум до начала лета продлен запрет на работу предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, которые не входят в список исключений. Указ об этом накануне подписал мэр Сергей Собянин.
ИСТОЧНИК KP.RU