2020-05-08T10:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван неожиданный сценарий пика коронавируса в России

В стране может вообще не произойти резкого прироста новых заражённых
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России возможен сценарий пандемии коронавируса без взрывного пика заболеваемостиВ России возможен сценарий пандемии коронавируса без взрывного пика заболеваемостиФото: REUTERS
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В России может не произойти взрывного пика распространения коронавируса, заявляет врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Специалист также отметил, что прирост заболевших, который наблюдается в России за последние пять дней, произошёл из-за расширения тестирования. Безносенко подтверждает свои слова тем, что статистика госпитализаций не растёт. Кроме того, число пациентов, проходящих лечение в стационаре, ниже, чем двумя неделями раньше.

- Вполне возможен сценарий без взрывного пика, - сообщил он РБК и отметил, что ежесуточное число заразившихся увеличивается только из-за заражённых с бессимптомной или лёгкой формой коронавируса.

Переломным в пандемии коронавируса в России станет момент, когда количество выздоровевших начнёт превышать количество заболевших, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он надеется, что подобная ситуация произойдёт в конце мая или начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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