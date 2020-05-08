Названы регионы, где живет больше всего бедных людей

8 Май 2020 2020-05-08T10:32:49+03:00

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Росстат проанализировал данные по зарплатам в регионах страны. Специалисты посчитали, какое количество жителей получает выплаты, ниже прожиточного минимума.

Возглавила список Республика Тыва, а вот лучше всего обстоят дела в Ямало-ненецком автономном округе.

Список регионов с самыми низкими доходами граждан:

Республика Тыва - 34,7% жителей,

Ингушетия - 30,5%,

Кабардино-Балкария - 24,2%,

Республика Алтай - 24,2%,

Еврейская автономная область - 23,9%.

Меньше всего граждан с такими доходами зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), Санкт-Петербурге (6,6%), Москве (6,6%), Татарстане (6,9%) и Московской области (7,3%).

В ведомстве отметили, что в целом по стране доходы ниже прожиточного минимума получают 12,3% - это 18,1 млн человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель сократился с 12,6% (18,4 млн человек). Но если сравнивать показатели за продолжительный период, то можно заменить, что ситуация ухудшилась. Например, в 2014 году было зарегистрировано 11,3% или 16,3 млн человек, получающих зарплату ниже прожиточного минимума.

- Регионы, которые попали в лидеры с низкими доходами - это фактически депрессивные субъекты. Основные деньги в стране концентрируются в нефтегазовых регионах, гепермегаполисах: Москва и Московская область, Санкт Петербург. Поэтому доходы здесь у людей гораздо выше, - пояснил NEWS.ru председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юри Крупнов.

Ранее были названы регионы с самым высоким уровнем зарплат. В регионах-лидерах зарплатой в 100 тысяч рублей могут похвастаться больше 30 процентов жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU