В Госдуму внесли закон о ваучерах за несостоявшиеся туры

8 Май 2020 2020-05-08T10:51:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский кабмин внес в Государственную думу проект закона, который позволит туроператорам страны и транспортным организациям не возвращать пассажирам денежные средства за несостоявшиеся из-за пандемии туры и поездки. Вместо это компании смогут выдавать клиентам ваучеры, сообщает на сайте нижней палаты.

Депутаты планируют обсудить закон 12-15 мая. Документ направлен на принятие мер дополнительной поддержки экономики в связи с распространением коронавируса и наделяет правительство правом при угрозе возникновения ЧС устанавливать особые порядки и условия возврата денег заказчикам за номера в гостиницах и билеты при отмене или переносе бронирования.

В чрезвычайной ситуации и в случае введения иностранным государством ограничений на въезд туристов кабинет министров также сможет принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора возвращать туристам уплаченные ими деньги, но лишь при условии предоставления таким туроператором обязательства обеспечить равнозначный туристский продукт взамен.

В случае принятия закона правительство сможет также устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе права пассажиров в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от него.

ИСТОЧНИК KP.RU