2020-05-08T11:03:10+03:00
Политика

Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы
Ксения АНУФРИЕВА
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Грузия отозвала посла из Киева после назначения СаакашвилиГрузия отозвала посла из Киева после назначения СаакашвилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Грузинские власти решили отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультации из-за назначения бывшего президента Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ в Киеве. Об этом 8 мая сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

- Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы. Поэтому было принято решение отозвать на родину чрезвычайного и полномоченного посла для консультации, - рассказал глава грузинского МИД.

Отмечается, что при этом Грузия не собирается разрывать дипломатические отношения с Киевом, несмотря на сложившуюся ситуации и назначение Саакашвили. Давид Залкалиани выразил сожаления из-за принятия такого решения украинскими властями, однако отметил, что взаимоотношения между странами должны сохраниться на прежнем уровне.

- В качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между нашими государствами, - сказал он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, украинский призедент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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