2020-05-07T20:35:21+03:00
Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Изначально украинский лидера хотел назначить экс-президента Грузии вице-премьером незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформЗеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ незалежной. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ», - говорится в тексте указа, опубликованного в четверг, 7 мая.

Напомним, изначально говорили о том, что бывшего президента Грузии могут назначить вице-премьером Украины. Однако позже назвали препятствие для этого назначения - решения, вынесенные грузинским судом, которые действительны и на территории незалежной. Позже в пропрезидентской фракции «Слуга народа» сообщили, что бывший грузинский лидер не станет украинским вице-премьером по реформам, но Зеленский подыскал для него «другую должность». Тогда новое не уточнили какое именно «новое место».

Напомним, ранее вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что назначение Саакашвили на какую-либо высокую должность на Украине принесет «серьезные проблемы» как Киеву, так и Зеленскому

ИСТОЧНИК KP.RU

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