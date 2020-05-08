В сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен Ына

8 Май 2020 2020-05-08T11:22:16+03:00

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Британское издание The Sun обнаружило видеозапись, на которой запечатлели, как северокорейский лидер Ким Чен Ын общается с двумя очень похожими на него людьми. Загадочное видео было опубликовано 6 мая.

Неизвестные мужчины, с которым общается лидер Северной Кореи, имеют абсолютно одинаковую с ним комплектацию, прическу и одеты в такой же одежу, как и Ким. Видео было заснято три года перед испытаниями баллистической ракеты. Это заставило многих вспомнить слухи о том, что Ким Чен Ын использует двойников для обеспечения собственной безопасности.

Накануне, в пресс ходили слухи о серьезном заболевании и даже смерти северокорейского главы. Информацию о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына опровергали южнокорейские издания. В начале мая появилась информация, что северокорейский лидер появился на публике после долгого отсутствия. Журналисты внимательно присмотрелись к видео появления лидера Северной Кореи на открытии завода в Сунчхоне, и нашли любопытную деталь: на правой руке политика оказалась точка, похожая на прокол или родинку, которой раньше не было

Двойники Ким Чен Ына попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU