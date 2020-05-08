2020-05-08T11:22:16+03:00
В мире

В сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен Ына

Видео сняли три года назад перед испытаниями баллистической ракеты
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен ЫнаВ сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен ЫнаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британское издание The Sun обнаружило видеозапись, на которой запечатлели, как северокорейский лидер Ким Чен Ын общается с двумя очень похожими на него людьми. Загадочное видео было опубликовано 6 мая.

Неизвестные мужчины, с которым общается лидер Северной Кореи, имеют абсолютно одинаковую с ним комплектацию, прическу и одеты в такой же одежу, как и Ким. Видео было заснято три года перед испытаниями баллистической ракеты. Это заставило многих вспомнить слухи о том, что Ким Чен Ын использует двойников для обеспечения собственной безопасности.

Накануне, в пресс ходили слухи о серьезном заболевании и даже смерти северокорейского главы. Информацию о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына опровергали южнокорейские издания. В начале мая появилась информация, что северокорейский лидер появился на публике после долгого отсутствия. Журналисты внимательно присмотрелись к видео появления лидера Северной Кореи на открытии завода в Сунчхоне, и нашли любопытную деталь: на правой руке политика оказалась точка, похожая на прокол или родинку, которой раньше не было

Двойники Ким Чен Ына попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин созвонился с Меркель
В НАСА рассказали, зачем Том Круз снимется в космосе
Кандидат наук рассказала, как бросить курить в период изоляции
Россиянка, живущая в Швейцарии, рассказала, как удалось быстро взять под контроль COVID-19
Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
В сети появилось загадочное видео с двойниками Ким Чен Ына
Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
Синоптик рассказала о погоде на 9 мая
В Госдуму внесли закон о ваучерах за несостоявшиеся туры
В Вологодской области продлили режим самоизоляции до 1 июля
В России 98 человек погибли от коронавируса за прошедшие сутки
Названы регионы, где живет больше всего бедных людей
Опрос: большинство россиян найдут способ отметить День Победы в самоизоляции
Академик рассказал, у кого появляется иммунитет к коронавирусу
В Москве 276 вылечившихся от коронавируса волонтеров будут помогать другим пациентам
Назван неожиданный сценарий пика коронавируса в России
Правила "удаленной" работы пропишут в Трудовом законодательстве