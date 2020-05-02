2020-05-02T22:22:27+03:00
В мире

Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все таки была

Лидер Северной Кореи исчез почти на полмесяца, что породило слухи о его болезни и даже смерти
Юлия САЛЬНИКОВА
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Журналисты внимательно присмотрелись к видео появления лидера Северной Кореи на открытии завода в Сунчхоне, и нашли любопытную деталь. На правой руке политика оказалась точка, похожая на прокол или родинку.

Этой отметки не было, когда Ким Чем Ын появлялся в последний раз перед камерами до своего таинственного исчезновения.

В издании NK News попросили медиков оценить, что это может быть за точка.

- Медицинские эксперты оценили клип и считают, что прокол раны связан с сердечно-сосудистой процедурой,- сообщают авторы статьи.

Такой прокол делают пациентам во время операции. Версию с операцией может подтверждать еще один факт - Ким Чен Ын не стал самостоятельно передвигаться по территории завода, а воспользовался специальной тележкой. Отметка на руке у пациентов обычно исчезает на 20 день.

Политик пропал из вида 11 апреля. Он даже пропустил празднование дня рождения своего деда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все таки была
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