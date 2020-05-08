Россиянка, живущая в Швейцарии, рассказала, как удалось быстро взять под контроль COVID-19

8 Май 2020 2020-05-08T11:35:59+03:00

В Швейцарии удалось взять под контроль COVID-19, но жители уверены, что скоро придет вторая волна эпидемии Фото: Михаил ПАТЛИС

В стране почти не было ограничений на передвижения, а скоро начнут работать рестораны и салоны красоты

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Мария Краснова много лет живет под Женевой. Сегодня в Швейцарии почти удалось победить коронавирус, болезнь удалось взять под контроль и количество зараженных ежедневно снижается.

Россиянка рассказала, какой режим соблюдали жители, что позволило так быстро справиться с вирусом.

- У нас не было настоящего карантина и никаких запретов. Никаких пропусков, ограничений выхода, за этим даже не следили. А вот магазины, рестораны, парикмахерские закрыли, - рассказывает россиянка.

Немаловажно и то, что люди в Швейцарии дисциплинированы и привыкли доверять распоряжениям властей. «Поэтому без всяких запретов люди просто поверили просьбе оставаться дома».

С 11 мая власти обещают дать разрешение на работу ресторанов и кафе, но при условии, что посетители должны будут указывать фамилию и номер телефона, приходя в заведение. Если кто-то заболеет, то можно будет проследить контакты человека.

За столиком могут находиться не более четырех человек, исключение – семьи с детьми, им разрешат сидеть полным составом.

- А еще запускают специальное мобильное приложение, которое по блютуз сможет отслеживать телефоны и устанавливать контакты человека. Так как заболевших все меньше, то этой информации хватит для поиска инфицированных, - делится женщина.

По ее словам, люди приветливы друг к другу и не создают паники. Обязательно носят маски и перчатки, в магазины входят по одному и соблюдают дистанцию. В торговых точках дезинфицируют руки, тележки, ленты, по которым движется товар.

Несмотря на позитивную. Динамику в стране ждут вторую волну эпидемии, которая придет с июля по сентябрь.

- Очень плохой прогноз. У нас говорят: забудьте про открытие границ, потому что, если удастся добиться нулевого прироста больных в Швейцарии, то дальше мы сможем жить, только варясь в собственном супе, - комментирует сайту mk.ru Мария Краснова.

Тем временем в России за 7 мая коронавирусную инфекцию выявили у 5846 жителей Москвы. Такие данные сообщает столичный Оперативный штаб по COVID-2019. Примерно у половины тестируемых не было никаких внешних симптомов болезни. Большинство заболевших - это люди моложе 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU